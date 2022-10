Viola come il mare, anticipazioni quinta puntata: trama episodi di venerdì 28 ottobre 2022

Tra amori che nascono, gialli e omicidi da risolvere, Viola come il mare, la serie tv di successo di Canale 5 sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. E venerdì prossimo, il 28 ottobre, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda la quinta e imperdibile puntata, subito dopo Striscia la Notizia. Ma cosa succederà alla protagonista, interpretata dall’attrice Francesca Chillemi? Viola si lascerà andare alla passione con Demir (Can Yaman)?

Trama episodi di venerdì 28 ottobre di Viola come il mare

Nel primo episodio, Viola cercherà di capire se è il caso di andare a convivere o meno con Raniero. L’ispettore Demir, invece, che continua a indagare sul traffico di esseri umani ed è sempre più preoccupato per Farah, la ragazza che aveva ospitato a casa sua. Intanto, la giornalista e il poliziotto dovranno indagare sulla morte di un imprenditore e sul sospetto di un avvelenamento.

Tutte le repliche

Tutti gli episodi di Viola come il mare, che in totale sono 12, si potranno seguire in diretta tv su Canale 5, ma anche in streaming sul portale Mediaset Play. E sempre lì, su quel portale, sono disponibili tutte le repliche.