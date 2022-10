Viola come il mare, anticipazioni 21 ottobre 2022: trama episodi di stasera

Sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori Viola come il mare, la serie tv di successo di Canale 5, che vede come protagonisti l’attore turco Can Yaman, alle prese con la recitazione in italiano, e Francesca Chillemi. E questa sera, subito dopo Striscia la Notizia, andrà in onda la quarta e imperdibile puntata della fiction, ambientata in Sicilia, nella meravigliosa Palermo. Ma cosa succederà stasera? Ci saranno colpi di scena?

Le anticipazioni degli episodi di stasera di Viola come il mare

Negli episodi di stasera, Viola è sempre più in sintonia con Raniero e ha deciso di partire con lui, di trascorrere insieme un weekend romantico. Ma qualcosa va storto: la giornalista sta poco bene, in redazione il clima e teso e lei dovrà indagare su un nuovo caso, insieme all’affascinante ispettore Demir. Una ristoratrice, Luisa Palazzo, è stata trovata senza vita in circostanze misteriose. E Viola, quindi, dovrà rinunciare al viaggio con Raniero.

L’ispettore, intanto, continua a indagare sul traffico di esseri umani. Farah, la ragazza che lui aveva accolto in casa, fugge dal centro di accoglienza. E partono le ricerche. Viola e Demir, però, dovranno indagare anche sul tentato omicidio dell’avvocato Graziosi e la giornalista scoprirà qualcosa sulla sua collega e amica, Tamara.

Dove vedere le repliche

Tutti gli episodi di Viola come il mare, lo ricordiamo, sono disponibili in replica sul portale Mediaset Play. In totale gli episodi sono 12, quindi salvo cambiamenti del palinsesto la serie tv giungerà al capolinea l’11 novembre.