Sanremo 2023, chi sono le conduttrici? Amadeus: ‘Presto vi dirò i nomi’

C’è trepidante attesa, nonché una certa curiosità nel sapere quali donne, oltre a Francesca Fagnani e Chiara Ferragni, quest’anno affiancheranno Amadeus nella conduzione di Sanremo. Il conduttore, nonché direttore artistico del Festival della Canzone Italiana si è raccontato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ma delle restanti conduttrici, attualmente, non c’è nemmeno l’ora. Amadeus assicura però di ‘decidere entro fine anno’.

Sanremo 2023, perché Silvia Toffanin ha rifiutato la proposta? Cosa sappiamo sulla conduttrice di Verissimo

L’intervista ad Amadeus

Nel corso dell’intervista Amadeus ha raccontato quella che è la propria idea di Festival e i criteri in base ai quali è strutturato: ‘Nel cast c’è tutta la mia idea di Festival. Se sono riuscito a convincere tanti grandi nomi a partecipare in gara è perché negli anni scorsi forse abbiamo fatto un buon lavoro. Tutto parte dal fatto che era necessario far capire che il Festival era veramente cambiato. Oggi mantengo la rivoluzione, ma non per fare il rivoluzionario bensì per essere contemporaneo. Un concetto che volevo far passare fin dal primo anno. Ci sono riuscito grazie alla collaborazione dei cantanti, è la centralità della gara: è la forza del Festival, partecipare come ospiti non dà la stessa luce’, conclude.

Le conduttrici

Come anticipato, al momento i nomi delle conduttrici che andranno ad aggiungersi a quelli di Chiara Ferragni e Francesca Fagnani non sono noti. Tuttavia, va detto che nell’intervista non c’è nessun riferimento a Silvia Toffanin che Amadeus avrebbe contattato ricevendo però un rifiuto. Il conduttore ha però rassicurato: ‘Le annuncerò entro Capodanno, per decidere serve un lampo che mi appassioni’. Non resta dunque che portare pazienza per scoprire tutte le conduttrici femminili dell’edizione 2023 di Sanremo.