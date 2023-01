Gina Lollobrigida verrà sepolta a Subiaco, il Sindaco: ”Proporremo di dedicarle una piazza”

La diva Gina Lollobrigida è morta solamente qualche giorno fa. L’amata attrice romana, che ha accompagnato per diverse generazioni il pubblico italiano di telespettatori, era nata a a Subiaco il 4 luglio del 1927, e negli ultimi giorni, la sua scomparsa non ha mancato di generare un vuoto incolmabile. Una lunga carriera, una vita ricca di soddisfazioni, successi e riconoscimenti, terminata il 16 gennaio 2023, all’età di 95 anni. Fino a tarda età ha continuato a lavorare ed è apparsa in tv spesso, soprattutto come ospite di programmi televisivi, senza mai perdere la sua verve e la sua capacità di affrontare con il sorriso la vita. Lo scorso settembre era caduta e si era rotta il femore, ma sembrava che avesse superato la cosa. Nei mesi successivi le sue condizioni si erano seriamente aggravate. Ora, però, Ora, Gina Lollobrigida, dopo la sua scomparsa, è stata definitivamente consacrata nel Pantheon del cinema e alla storia della nostra cultura. Con la sua morte si chiude un’era, mentre un’altra è già iniziata da tempo in questo settore. C’è solamente l’ultimo saluto da dare, prima della sepoltura. Si terrà giovedì 19 gennaio alle ore 12:30 presso la chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma il funerale per l’ultimo saluto alla diva del cinema scomparsa oggi, 16 gennaio a 95 anni.

Gina Lollobrigida, giovedì 19 gennaio i funerali a Roma: dove e a che ora

La sepoltura a Subiaco e la proposta del sindaco

Per quanto riguarda la sepoltura, dopo il rito funebre, “Gina Lollobrigida sarà sepolta a Subiaco, sua città di origine. Proprio nel 2000, la diva del cinema aveva espresso questa volontà ed il Comune le ha dedicato una tomba monumentale, che in questo momento è in fase di restauro. Dunque, sarà sepolta momentaneamente all’interno di un loculo comunale e poi spostata. ”Ho già sentito suo figlio Milko dopo la morte”. Così si è espresso il sindaco di Subiaco, Domenico Petrini, durante una diretta di Rtl 102.5 News. In Consiglio comunale, ha aggiunto, “arriverà la proposta di intitolazione di una piazza, quella vicina al teatro dove ha mosso i primi passi”.