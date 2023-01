Roma, i Maneskin si sposano: la festa glamour per le nozze del gruppo

Alla vigilia del loro nuovo album Rush, i Maneskin, hanno officiato ieri il loro simbolico matrimonio. Una festa glamour per celebrare l’uscita del nuovo album, dove gli ospiti importanti non sono mancati. Ad officiare le simboliche nozze della band l’ex direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele mentre la scelta della location è ricaduta sulla sala Brancaccio della Capitale. Qui la marcia nunziale ha suonato a vuoto per una decina di minuti, sotto l’incredulità e lo stupore dei presenti. Dopo un po’ di attesa ecco però che la talentuosa band arriva, pronta a lasciare tutti di stucco.

Maneskin, oggi il concerto a Roma per l’uscita di Rush: dove, a che ora e chi può partecipare

Il simbolico matrimonio dei Maneskin

Arrivati a bordo di una Cadillac e vestiti tutti di bianco ecco che i ragazzi fanno il loro trionfale ingresso in scena. Victoria ed Ethan indossano il velo e lo stupore dei presenti è assicurato. Una presentazione senza dubbio inedita ma ben riuscita quella effettuata dai Maneskin che promettendo di restare sempre uniti, i quattro ragazzi hanno celebrato ‘il primo matrimonio poligamo del rock’n’roll’. Una circostanza importante che li ha visti protagonisti nella loro amata città, Roma, qui dove tutto ha avuto inizio. Anche se ne è passato di tempo dalle loro prime esibizioni in via del Corso, i ragazzi non si sono dimenticati le loro radici, la Capitale resta sempre per loro una tappa importante e il simbolico matrimonio avvenuto ieri ne è un lampante esempio.

Gli ospiti

‘Questa è una città che sa accogliere senza pregiudizi, dove il sacro incontra il profano il canone la tradizione’ dice l’officiante Alessandro Michele che non era l’unica celebrità a presenziare all’evento. Presente anche, in rappresentanza del Comune, l’assessore ai grandi eventi Alessandro Onorato nonché i giornalisti e diversi vip come ad esempio Fedez, Sabrina Impacciatore e Paolo Sorrentino, solo per citarne alcuni. Insomma, una festa in grande stile dove le emozioni ed i colpi di scena hanno giocato la parte del leone!