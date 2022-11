Alessandro Michele lascia Gucci? Perché e cosa sappiamo sull’addio

Lo stilista Alessandro Michele è direttore creativo di Gucci dal 2015: rumors sempre più insistenti suggeriscono che l’addio è vicino. È la fine dell’idillio creativo tra lo stilista e il noto marchio di moda?

Alessandro Michele dice addio a Gucci?

Ci sono rumors sempre più insistenti che dicono come l’era di Alessandro Michele, enfant prodige della moda capace in pochissimi anni di rilanciare Gucci a livello mondiale, sia arrivata al capolinea. Secondo quanto riferisce il sito di moda statunitense WWD, l’annuncio dell’addio dovrebbe arrivare già nella giornata di oggi, ovvero mercoledì 23 novembre: per ora né lo stilista né la casa di moda hanno fornito dichiarazioni in merito alla presunta separazione.

Lo stilista venne ufficialmente nominato direttore creativo di Gucci nel gennaio 2015 e rivoluzionò completamente l’immagine della Maison dopo l’era di Frida Giannini. L’era Michele ha fatto diventare Gucci popolarissimo tra millennials e genZ grazie ai capi gender fluid, un caleidoscopio di citazioni e irresistibili contaminazioni provenienti dalle suggestioni bondage o ricordi d’infanzia. La crescita vertiginosa delle vendite è rallentata solo nel recente periodo, dopo la crisi post Covid.

Le ultime sfilate – dalla spettacolare Gucci Cosmogonie a Castel Del Monte fino a Gucci Twinsburg, con gemelli in passerella – sono stati enormi successi di critica e anche del pubblico. Per non parlare poi delle tante star ambassador del marchio: Harry Styles, che ha disegnato una linea insieme a Michele, Florence Welch oltre che l’amatissimo Jared Leto.

Il cambio ai vertici di Gucci

Secondo fonti vicine al brand di Gucci, il “divorzio” creativo avrebbe avuto origine dopo una specifica richiesta del gruppo Kering, di cui Gucci fa parte. Sarebbe stato chiesto un cambio di design, in un progetto fuori dalle corde dello stilista romano. Se confermata, la notizia seguirebbe la lunga scia di abbandoni e cambi al vertice che hanno sconvolto il mondo della moda mondiali in questi ultimi giorni: ultima, in ordine di tempo, la notizia della chiusura del brand omonimo di Raf Simons e di una possibile uscita di scena mondiale di Miuccia Prada. Dopo aver lasciato la Bottega Veneta, Daniel Lee ha sostituito Riccardo Tisci alla direzione creativa di Burberry. Ma ora, chi potrebbe prendere il posto di Alessandro Michele?