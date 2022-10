Michele Guardì, chi è la moglie Rita Calabrò: età, lavoro, figlio

Ci siamo, è tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di Oggi è un alto giorno. A partire dalle 14 su Rai 1 Serena Bortone è pronta a regalare ai propri affezionati telespettatori un momento di gioia e relax! Numerosi come sempre gli ospiti che si avvicenderanno in studio. Tra di loro anche Michele Guardì, conosciamo meglio la sua dolce metà Rita Calabrò!

Leggi anche: Oggi è un altro giorno, Francesco Oppini e Laura Freddi come ‘affetti stabili’: chi sono gli ospiti della prima puntata

Rita Calabrò: dolce metà di Michele Guardì

Rita Calabrò è la donna che ha fatto breccia nel cuore di Michele Guardì: regista, autore e personaggio televisivo italiano. Di lei sono davvero poche le informazioni disponibili. Di indole riservata, la donna preferisce tenere per sé gli aspetti della propria vita privata, professionale e sentimentale.

La carriera televisiva dell’autore

In merito a quest’ultimo aspetto, tuttavia, ciò che è certo è l’amore che la lega al regista Guardì. Volto noto al grande pubblico, sono diverse le produzioni televisive da lui dirette o delle quali ha fatto parte. Qualche esempio?

Dagli albori di Secondo voi (1977-1978) fino ad arrivare ad Unomattina in famiglia, in onda su Rai 1. Insomma, davvero una sfavillante e ricca carriera quella di Guardì, dietro alla quale si cela la presenza della moglie Calabrò. I due sono sposati e dal loro amore è nato Alessandro.

Oggi Guardì è ospite da Serena Bortone, chissà che non svegli maggior dettagli sulla sua dolce metà. Non ci resta che sintonizzarci e scoprirlo!