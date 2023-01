Michele Guardì, chi è il regista: età, carriera, moglie, figli, poesie e biografia

Il famoso regista e autore italiano Michele Guardì sarà ospite di Mara Venier negli studi di Domenica In e promette di raccontare aneddoti inediti sulla sua vita. Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e sulla sua vita privata.

Chi è Michele Guardì: età, carriera, poesie

Michele Guardì è lo pseudonimo di Michelangelo Antonio Guardì e nasce a Casteltermini il 5 giugno 1943, del segno dei Gemelli, oggi ha 79 anni. Rimane in Sicilia fino alla Laurea in Giurisprudenza. Nel 1969 inizia a scrivere i testi delle trasmissioni Rai Sicilia, poi decide di trasferirsi a Roma. Nel 1977 debutta ufficialmente come autore televisivo Rai e scrive, a quattro mani con il cugino Enzo di Pisa, alcuni testi, come quello di “Secondo voi”, condotto da Pippo Baudo. Col tempo, diventa autore anche di altre trasmissioni, tra cui: “Due come noi”, “Palcoscenico”, “Studio 80” e altre ancora. Nel 1980 ottiene un enorme successo con il programma “Giochiamo al varietè” e la sua carriera decolla. Da qui, dirigerà e scriverà moltissimi testi di trasmissioni televisive italiane. Tra le già famose: “Uno mattina” e “I fatti vostri”. Nel 2017 scrive e pubblica un libro di poesie che racconta la vita di una giovane in un paesino della Sicilia: “Femminiedda”.

Vita privata: moglie, figli

Michele Guardì è felicemente sposato con la moglie Rita Calabrò da oltre 50 anni. I due si sono conosciuti ad Agrigento. Lei è genovese e si trovava lì in vacanza. Mentre stava per risalire sul treno, lui, colpito dalla sua bellezza, ha deciso di salire sul treno e sedersi vicino a lei. Dopo un tratto di viaggio insieme, si sono scambiati gli indirizzi e così è nato il loro grande amore. Ancora oggi, Michele dice spesso “Mia moglie è il mio angelo custode, non saprei come fare senza di lei”. Dal loro matrimonio è nato il figlio Alessandro, che ha deciso di condurre una vita lontana dai riflettori. Ha studiato psicologia e poi si è dedicato alla scrittura, il suo pseudonimo d’autore è Alessandro Salas.