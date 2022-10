Michele Guardì: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figli, I Fatti Vostri con Adriana Volpe, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche lo storico regista e autore Michele Guardì, che si racconterà in una lunga intervista intima e personale: dalla carriera alla vita privata.

Dagli esordi al successo di Michele Guardì

Michele Guardì, all’anagrafe Michelangelo Antonio Guardì, è nato a Casteltermini il 5 giugno del 1943 ed è un noto regista, autore televisivo e personaggio del mondo dello spettacolo. Dopo una laurea in giurisprudenza, si è trasferito a Roma e nel 1969 ha iniziato a collaborare con la sede regionale della Rai Sicilia, scrivendo con il cugino Enzo Di Pisa i testi delle trasmissioni. Poi nel 1977 ha debuttato come autore televisivo in Rai e ha scritto i testi del programma della domenica pomeriggio Secondo voi.

Ma è nel 1980 che ha ottenuto grande successo col programma, scritto con Falqui, Giochiamo al varietè, a cui seguirono tre edizioni dello show Al Paradise. Nel 1985-1986 è stato autore di Domenica In e ha diretto tre edizioni del varietà Europa Europa, nel quale ha debuttato come conduttore un giovane Fabrizio Frizzi.

La mente del programma I Fatti Vostri

Nel 1990 Guardì ha ideato il contenitore del mezzogiorno di Rai 2, i Fatti Vostri, trasmissione che ha rappresentato un trampolino di lancio per conduttori come Magalli, Fabrizio Frizzi, Stefania Orlando. Nel 1991, poi, ha dato vita allo show Scommettiamo che? e nel 2010, quindi in tempi più recenti, ha riproposto su Rai 2 Il lotto alle otto.

I programmi che ha ideato e curato

Ecco tutti i programmi che ha ideato, curato come regista:

Secondo voi

Due come noi

Al Paradise

Unomattina

Buona fortuna

Mattina 2

I fatti vostri

Scommettiamo che?

Mattina in famiglia

Telethon

Il lotto alle otto

Unomattina in famiglia

Sabato In

Cosa ha detto Guardì su Adriana Volpe e Magalli

Michele Guardì, regista dei Fatti vostri, anima del programma da anni, ha detto la sua anche su Adriana Volpe e Magalli, dopo le varie polemiche e frecciatine tra i due conduttori. Al Corriere della Sera, Guardì aveva detto che ‘Magalli se avverte il bisogno di una battuta non se la risparmia”, mentre di Adriana Volpe aveva elogiato la sua grande professionalità.

Chi è la moglie, vita privata

Non abbiamo molte informazioni sulla vita privata dell’autore televisivo, ma sappiamo che al suo fianco, ormai da anni, c’è una donna, sua moglie. Lei si chiama Rita Calabrò e dal loro grande amore è nato un figlio, Alessandro. Il regista non ha un profilo Instagram.