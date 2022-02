Adriana Volpe: chi è, età, carriera, chi è il marito, altezza, figli, Instagram, Grande Fratello Vip

Dopo l’emozionante puntata di ieri, torna su Canale 5 per l’appuntamento della domenica Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Oggi in studio le due opinioniste del GF VIP, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Adriana Volpe: chi è, età, carriera

Adriana Volpe è nata a Trento il 31 maggio 1973, sotto il segno dei Gemelli. Dopo la maturità scientifica, si è trasferita a Roma e nel 1990 ha iniziato a lavorare come modella sfilando nelle varie capitali della moda. Nel 1993 ha debuttato in televisione come valletta per il programma del sabato sera di Rai 1 Scommettiamo che…?, condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. Nel 1994 Adriana ha vinto il concorso di bellezza ideato da Enzo Mirigliani Prima Miss dell’Anno 1994, e nel 1995 ha debuttato come attrice sul grande schermo. La grande svolta arriva nel 1999 quando prende parte al programma Mezzogiorno in famiglia. In questi anni, inoltre, è entrata a far parte dell’Albo dei giornalisti e dal 2009 al 2017 ha condotto I fatti vostri insieme a Giancarlo Magalli.

Adriana Volpe: vita privata, matrimonio, gli amori, la figlia

Adriana Volpe, ha avuto un primo “matrimonio lampo” durato quattro mesi nel 2000, nel quale sposò Chicco Canigi. Tuttavia la loro storia finì subitissimo e otto anni dopo, il 6 luglio del 2008, ha sposato l’imprenditore svizzero Roberto Parli. La coppia ha avuto la figlia Gisele, nata nel 2011.

Adriana Volpe: il rapporto con Giancarlo Magalli

Adriana Volpe ha denunciato il suo collega Magalli per diffamazione. La conduttrice, durante un’intervista rilasciata a Verissimo, ha dichiarato: “Sono cresciuta guardando Magalli in tv e pensavo fosse una persona meravigliosa con cui lavorare. Io non gli sono mai stata simpatica, il rispetto credo sia dovuto a tutti. Soffriva il fatto di dover condividere gli spazi“.

Adriana Volpe: Instagram

La bellissima Adriana ha anche un account Instagram sul quale vanta 435mila follower. Potete trovarla come @adrianavolpereal