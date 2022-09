Federico Fashion Style, stasera lo scherzo a Scherzi a Parte: chi sono le altre ‘vittime’

Enrico Papi torna alla conduzione di Scherzi a Parte per il secondo anno di seguito. Il programma è giunto alla sua sedicesima edizione, in onda da domenica 18 settembre su canale 5. Lo show terrorizzerà con i suoi scherzi i vip dello spettacolo. Alcuni di loro sono già stati resi noti.

Federico Fashion Style: ecco quale sarà lo scherzo

Ormai è uno dei volti più noti della tv. Hair Stylist originario di Anzio, Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è conosciuto per essere il parrucchiere dei vip. Famosi i suoi saloni ad Anzio, Milano e Roma. Federico è anche il protagonista del programma in onda su Real Time “Il Salone delle Meraviglie”, che lo ha lanciato nel panorama dello spettacolo.

Il famoso hair stylist sarà la vittima della prima puntata di Scherzi a Parte. Durante la puntata gli verrà comunicato che il suo noto salone di Anzio è diventato totalmente inagibile.

Le altre vittime della serata: da Iva Zanicchi a Anna Tatangelo

Tra le altre vittime la cantante Iva Zanicchi che, come annunciato da Enrico Papi sulle pagine di Sorrisi, vivrà un “momento totalmente assurdo che alla fine sclererà“. La stessa sorte toccherà anche ad Aldo Montano, grazie ad uno scherzo organizzato da Manuel Bortuzzo per mettere alla prova la loro amicizia.

I telespettatori assisteranno agli scherzi subiti dall’attore Nicolas Vaporidis, vincitore dell‘Isola dei Famosi, dal velocista Marcell Jacobs, da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, dalla giornalista Veronica Gentili, che verrà colpita nel suo “animo da gattara”, e da Roberto Giacobbo. Non mancheranno nemmeno gli scherzi in diretta, novità introdotta nella scorsa edizione.