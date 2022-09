Scherzi a Parte 2022, anticipazioni puntata 18 settembre 2022: ospiti di stasera

Dopo il successo della scorsa edizione, questa sera Enrico Papi torna alla conduzione di Scherzi a Parte, il programma, tutto all’insegna della risata, che prenderà il via a partire dalle 21.30 su Canale 5. Tra scherzi in studio, in esterna e in diretta.

Scherzi a Parte, ecco chi sono le ‘vittime’ della prima puntata

Il conduttore e gli autori del programma, per il secondo anno consecutivo, prenderanno di mira i volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo. Le vittime, ospiti in studio, si rivedranno e racconteranno le emozioni vissute durante lo scherzo, ma non mancheranno le ‘gag’ in diretta.

Gli ospiti di stasera

Nel corso della prima puntata gli ‘scherzati’ saranno: