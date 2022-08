Federico Fashion Style in ospedale per un intervento chirurgico: “Ho nascosto l’inestetismo per 15 anni”

Federico Fashion Style è finito in ospedale. L’hairstylist più famoso d’Italia, Federico Lauri, ha pubblicato sui social una serie di scatti dall’ospedale che hanno fatto preoccupare i follower. Il noto parrucchiere dei vip dopo essere stato assente su Instagram per qualche giorno ha rotto il silenzio.

L’intervento chirurgico

Ora si sente in splendida forma e in pace con se stesso, grazie ad un intervento chirurgico che desiderava da anni. “Scusate se non sono stato presente qui con voi… Ma state tranquilli, sto bene, e sono molto felice”. Federico si è sottoposto a un intervento chirurgia estetica mirato ad eliminare la pelle in eccesso che aveva accumulato nel corso del tempo dopo aver perso peso.

Federico Fashion Style: “Ci ho messo 15 anni per decidere di fare l’intervento”

“In adolescenza avevo accumulato un po’ di chili, che poi dimagrendo non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale. Vivevo in questa condizione che mi creava disagio nell’espormi fisicamente“. Le aveva provate tutte, ma nulla aveva funzionato: “Coprivo sempre con pantaloni a vita alta e fascia contenitiva che nascondeva questo inestetismo… ma oggi sono riuscito a coronare un sogno! Non vi nascondo che ci ho messo almeno 15 anni per decidere, perché per me la chirurgia estetica va utilizzata solo se realmente necessaria. Nulla a contrario a chi si rifà dalla testa ai piedi, ma questo è il mio punto di vista! Ho fatto mille diete, ho provato a fare attività sportiva, personal trainer, ma realmente era un accumulo di pelle. Io sono felice e condivido con voi la mia guarigione”.