Federico Fashion Style, polemica sui prezzi subito dopo l’inaugurazione a Firenze: ‘Sono normali’

Come molti dei suoi fan più accaniti sanno già da qualche tempo, Federico Fashion Style ha aperto un nuovo “Salone delle meraviglie”. Dopo quelli di Anzio, Roma, Milano e Napoli, ora l’hair stylist più famoso del piccolo schermo è sbarcato anche in un’altra grande città d’arte: Firenze. Dopo un lungo countdown, con tanto di immagini dei lavori in corso, lo scorso 16 luglio Federico ha inaugurato il suo ultimo negozio lussuoso, dove dominano i colori oro e blu.

Il nuovo salone di Firenze

Certamente si tratta dell’ennesimo traguardo importante per Federico Lauri, il quale nell’ultimo anno è stato grande protagonista in tv tra Ballando con le Stelle su Rai Uno e La pupa e il secchione su Italia Uno. Insomma, una carriera brillante che sembra destinata a durare. In aggiunta, nonostante tutti gli impegni presi un po’ ovunque, è sempre stato presente nei suoi saloni, facendo la spola tra una città a un’altra.

Le polemiche sul listino prezzi

Tuttavia, ora che il nuovo salone ha preso vita, nemmeno il tempo di godersi questo ennesimo successo, che arriva una polemica. Infatti, subito dopo l’inaugurazione a Firenze, sui social si è iniziato a parlare male dei prezzi del nuovo salone di Federico Fashion Style. In molti credono siano estremamente alti ed esagerati rispetto ad altri pur famosi nel settore.

La risposta di Federico

Per tale ragione, Federico ha voluto intervenire personalmente per rispondere alle accuse e ha anche pubblicato il suo listino su Instagram. In tale occasione, il famoso hair stylist ha detto: