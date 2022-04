Salone delle Meraviglie, anticipazioni puntata 15 aprile: Federico Fashion Style inaugura il nuovo salone di Anzio

Finale di stagione per Il Salone delle Meraviglie 5, venerdì 15 aprile su Real Time. Federico Fashion Style torna con un nuovo doppio appuntamento del programma cult, realizzato dalla società di produzione Pesci Combattenti di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa, vi aspetta su Real Time (Canale 31) alle 22:40 e alle 23:10.

Il Salone delle Meraviglie, anticipazioni puntata di venerdì 15 aprile

Scopriamo subito qualche anticipazione sulle puntate conclusive in onda questa settimana, nel primo episodio: non sarà una giornata facile quella di oggi per il nostro hair stylist: è l’ultimo giorno di apertura del suo storico salone di Anzio. Nonostante ci sia grande entusiasmo per l’apertura di quello nuovo, non è semplice lasciare un luogo dove si è costruita con tanta fatica la propria carriera. Sarà una giornata complicata, anche perché alcuni addetti ai lavori stanno smantellando il vecchio negozio. Tra le clienti presenti, Federico si occuperà di Annamaria -una giovane mamma che ha bisogno di dedicare un po’ di tempo a sé stessa – e di Bruna, ultima cliente ufficiale dello storico salone. Nel secondo episodio, in onda venerdì: ci siamo! Proprio oggi sarà inaugurato il nuovo salone di Federico. In quello storico ormai c’è rimasto poco e bisogna solo portare via le ultime cose. Ma questo non sembra fermare le sue clienti più affezionate, che sono intenzionate a farsi fare la piega per l’inaugurazione. Come ne uscirà Federico? Come sarà spegnere le luci del luogo che per lui è stato per tanto tempo il suo punto di riferimento? Ma soprattutto, come sarà il nuovo salone?