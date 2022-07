In & Out: il nuovo programma tv di Federico Fashion Style. Tutte le novità e le anticipazioni

In & Out. Il mitico docu-reality. Il giovane e celebre hair stylist sta svolgendo, proprio in questi giorni a Roma, una trasferta in cui svela ed anticipa le peculiarità del suo nuovo programma. Il mitico Federico Fashion Style torna clamorosamente in tv, con un nuovo format tutto da scoprire, e questa volta con una proposta d’intrattenimento che è ben lontana dai suoi soliti. Il giovane e celebre hair stylist sta svolgendo, proprio in questi giorni a Roma, una trasferta in cui svela ed anticipa le peculiarità del suo nuovo programma.

In & Out: tutte le anticipazioni del nuovo programma tv

nuovo programma che – vi sveliamo in anteprima – si chiamerà In & Out. Attorno a questo nuovo show, però, ci sono alcune informazione piuttosto particolari. Lauri, di fatto, avrebbe momentaneamente accantonato i suoi molti impegni nei saloni di Anzio e Milano per dedicarsi alla registrazione di unvi sveliamo in anteprimaAttorno a questo nuovo show, però, ci sono alcune informazione piuttosto particolari.

Non il solito docu-reality

La prima novità riguarda proprio le modalità con le quali si svolgerà il programma: Federico Fashion Style approda in un format in cui lo vedremo in studio con un pubblico live e non nel solito factual o docu-reality sulla sua vita imprenditoriale come eravamo abituati dagli scorsi appuntamenti.

Novità in vista

Ma non è tutto: un altro importantissimo dettaglio insolito consiste nella location in cui questo programma verrà realizzato: il programma che impegnerà Federico Fashion Style verrà realizzato negli studi di Gold TV, sede dell’omonimo canale tv regionale visibile nel Lazio al canale 17 del Digitale Terrestre. Dopo le esperienze in Mediaset e Real Time, Federico Fashion Style è indietreggiato sulle tv regionali? Oppure lo studio in questione è stato dato in prestito ad un network nazionale? Lo scopriremo solamente nei prossimi giorni.

Oggi le riprese: in studio anche Adriana Volpe

Cosa sappiamo? Per il momento pare che in studio, oltre a Federico che presenterà le sue straordinarie trasformazioni, anche la celebre Adriana Volpe . Un programma dove anche il pubblico è protagonista, dunque, e potrà interagire durante le riprese!

Si registra a partire da oggi, mercoledì 6 luglio, presso gli studi di Gold tv in Via Giacomo Peroni 1530 (Tecnopolo Tiburtino) ingresso alle ore 18.00.