Phil Canzian, chi è il ‘figliastro’ di Red e Beatrice: età, lavoro, Instagram

Philipp Mersa è il figlio di Beatrice (Beatrix) Niederwieser, la seconda moglie del bassista dei Pooh Red Canzian. E’ un musicista, batterista e compositore. Quelli che di fatto oggi sono i suoi genitori saranno in studio da Serena Bortone nella puntata di mercoledì 9 novembre a Oggi è un altro giorno.

La biografia e la carriera di Philipp Mer

Il suo nome completo, come visto, è Philipp Mersa, ma è conosciuto anche con il nome del papà ‘adottivo’ Canzian o con il diminutivo Phil Mer. Fu proprio quest’ultimo, peraltro, a regalargli la sua prima batteria. E’ nato nel 1982, esattamente il 13 ottobre. Oggi pertanto ha 40 anni esatti. All’età di 16 anni ha aperto il tour estivo dei Pooh (era il 1998) mentre due anni dopo ha inciso il primo cd di musica fusion.

Le collaborazioni

Batterista, compositore e musicista come detto negli anni ha collaborato con tanti artisti di rilievo del panorama musicale italiano da Pino Daniele, ad Enrico Ruggeri, passando per Alex Britti, Francesco Renga e tanti altri ancora. Nel corso della sua carriera ha mantenuto sempre attivo il legame con lo storico gruppo dove è presente Red Canzian. Prima della pandemia ha anche preso parte a tour con altri artisti come Lorenzo Fragola e il gruppo degli Zero Assoluto. Ultima in ordine di tempo la collaborazione con il grande cantautore Francesco Guccini per il suo nuovo lavoro in uscita a novembre 2022.

La vita privata e Instagram

Sulla sua vita privata non si sa molto. E’ molto attivo tuttavia sui social e possiede un profilo che conta più di 11mila followers. Lo potete trovare qui.