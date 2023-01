Maneskin, oggi il concerto a Roma per l’uscita di Rush: dove, a che ora e chi può partecipare

Maneskin a Roma. Ci siamo, manca davvero poco, e i fan fanno già scattare il conto alla rovescia che li poterà verso questa nuova incisione della loro band preferita. È tutto pronto, insomma, per il lancio del nuovo disco “Rush!” dei Maneskin. Il loro pubblico è immenso, e mondiale.

Maneskin, il nuovo album Rush

Solamente i ”ragazzi fighi” non li ascoltano, perché loro preferiscono la trap e il pop. Ovviamente, ci scherzano sopra i Maneskin, come hanno fatto in «Kool Kids», brano dalle venature post punk che sarà presente proprio all’interno di «Rush!», che all’attuale si configura come il terzo album della loro carriera musicale, il quale dovrebbe essere pronto per domani in tutto il mondo. Un’altra missione compiuta, un altro lavoro portato a casa: i Maneskin, secondo alcuni critici, avrebbero il merito di aver riportato in auge un genere che sembrava essere morto e sepolto tra le nuove generazioni. Ora, si attende solamente l’uscita della nuova inedita raccolta. Di fatto, la band vincitrice della 71° edizione del Festival di Sanremo nel 2021 e nello stesso anno dell’Eurovision Song Contest, ha deciso di dare la giusta risonanza mediatica la nuovo album con un concerto segreto, che sarà riservato solamente a pochissime persone.

Maneskin, un concerto segreto per il nuovo disco?

Insomma, la band ha deciso di esbirsi nella sua città natale, Roma. Nel dettaglio, l’esibizione avverrà Palazzo Brancaccio. Qui, nella storica location ben nota, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si esibiranno davanti ad un pubblico di sole 60 persone. Si tratta di un pubblico molto ristretto, che è stato appositamente selezionato attraverso un’estrazione da parte dell’etichetta Sony, a cui è stato possibile iscriversi fino allo scorso 13 gennaio. Dunque, purtroppo, i giochi sono fatti. C’erano pochi requisiti richiesti: aver più di 14 anni e aver pre-salvato il nuovo singolo “Gossip”. Ma niente timori, da domani il nuovo album sarà disponibile e tutti gli appassionati potranno comunque fruire di tutte le novità appena sfornate dalla band.