Maneskin, ‘matrimonio a 4’ a Roma per l’uscita di “Rush!”

I Maneskin pronti a sposarsi, per salutare l’uscita del loro nuovo album musicale: “Rush!”. Vedremo Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan vestiti da sposi a Palazzo Brancaccio, nel cuore di Roma, in un evento dove presenzierà anche l’ex direttore creativo di Gucci, ovvero lo stilista Alessandro Michele.

Il matrimonio dei Maneskin per l’uscita di “Rush!” a Palazzo Brancaccio

Sarà un nuovo album e un ‘matrimonio a quattro’, per chiarire alle malelingue che la band romana che ha conquistato il mondo, trionfando prima a Sanremo e poi all’Eurovision e girando live sui palchi di mezzo pianeta, è oggi coesa più che mai. L’uscita del disco ‘Rush!’ dei Maneskin, disponibile in diversi formati in tutto il mondo dal 20 gennaio 2023, verrà festeggiato dalla band a Roma con un evento-cerimonia, organizzato dalla Spotify Global, che il 19 gennaio li vedrà unirsi in matrimonio davanti ad un officiante d’eccezione: a quanto si apprende da voci di corridoio, pare che a sposare la band sarà l’ex direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele, ovvero un grande amico dei quattro musicisti romani.

La sede dell’evento dei Maneskin, anche se i diretti interessati sono abbottonatissimi (tanto da non aver previsto alcun incontro con la stampa per l’uscita dell’album) dovrebbe essere il famoso Palazzo Brancaccio a Roma. A oggi, dagli organizzatori della “cerimonia” non arriva alcuna conferma, tanto che era stata la stessa band qualche giorno fa a dare gli indizi che portavano al particolare e originale “matrimonio”, con il chitarrista Thomas Raggi che suonava una versione rock della marcia nuziale da una terrazza affacciata sui Fori Imperiali della Città Capitolina. Un’occasione che nuovamente porterà su tutti i giornali i componenti della band romana, destinati a fare un’azione eclatante per lanciare il loro nuovo progetto musicale e soprattutto cavalcare l’onda della celebrità e dello scandalo nel particolare mondo della musica rock mondiale.