Maneskin si sposano, concerto a Roma per l’uscita dell’album Rush: dove e quando

Venerdì 20 gennaio prossimo è annunciata l’uscita del nuovo disco dei Maneskin: Rush che verrà presentato domani, giovedì 19 gennaio, nel corso delle ‘nozze musicali’. E sono stati proprio i componenti della band a postare sui social il posto nel quale annunciano: “Spotify is honoured to announce that Maneskin will get married in a Rush”.

Dove avrà luogo l’evento

Non sembrano esserci dubbi circa il fatto che l’evento debba avere luogo a Roma, seppure sulla location c’è un alone di mistero. Per quanto il video postato su Instagram nel quale il chitarrista del gruppo Thomas Raggi, suona una marcia nunziale rock da una terrazza panoramica della capitale che sembra essere sopra il Campidoglio, fa nascere l’idea che quella potrebbe esser proprio la sede dell’evento.

La verità è che ancora non c’è niente di confermato sulla località del ‘matrimonio’, mentre i fan dei Maneskin sono rimasti interrogativi davanti all’anello nunziale postato da Spotify sui social. Tante domande che al momento non sembrano avere risposte certe, ma sicuramente un evento che si annuncia entusiasmante per i numerosi ammiratori della band.

Un’occasione nella quale la band presenterà alcuni brani del nuovo album

Di certo si tratterà di una esibizione del gruppo sulle note di alcuni brani del nuovo album Rush, ma il pubblico che potrà assistere allo spettacolo sarà estremamente ridotto. Si tratterà di sessanta spettatori che hanno preso parte all’estrazione di Sony riservato ai maggiori di 14 anni.

Mentre si aspetta la data fissata, domani, per l’evento i componendi della band continuano a postare indizi sul loro profilo Instagram. Un gioco che sta accrescendo la curiosità dei fan in attesa di conoscere quale sarà la location dell’evento. Tutto questo mentre i Maneskin hanno un altro importante appuntamento da non perdere, quello fissato a febbraio negli USA, dove sono candidati ai Best New Artis dei Grammy Award.