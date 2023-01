GF VIP, Antonino Spinalbese voleva denunciare Oriana: ‘Non ti aiuto con i capelli, mi crei problemi con una persona’

Oriana Marzoli questa mattina ha chiesto, in maniera abbastanza sorprendente, aiuto con la tinta ad Antonino Spinalbese. Il concorrente del GF VIP, visti i trascorsi burrascosi con la sua inquilina nella Casa, si è rifiutato categoricamente: “Io ti volevo denunciare, secondo te ti faccio i capelli?”.

Antonio Spinalbese non aiuta Oriana all’interno del GF VIP

Nella Casa del GFVIP, Antonino Spinalbese si è rifiutato categoricamente di aiutare Oriana Marzoli, desiderosa di ravvivare il suo look tingendosi i capelli. L’hair stylist alla richiesta della sua inquilina, si è opposto categoricamente, tirando in ballo tutti i trascorsi burrascosi tra loro: “Io volevo denunciarti e secondo te ti faccio i capelli?”. Antonio non ne ha voluto proprio sapere di aiutare la ragazza, in forte difficoltà nel farsi la tinta.

La concorrente spagnola aveva chiesto all’hair stylist solo di spiegare il procedimento della tintura dei capelli a Milena Miconi, resasi disponibile in questo caso per aiutarla. Anche in questo caso, Spinalbese si è completamente rifiutato: “No, non è che puoi avere tutto quello che vuoi qua. Sai che sono onesto con quello che dico”. Quando la Marzoli ha insistito, Antonino l’ha interrotta nuovamente tirando in ballo i trascorsi tra loro: “Lascia stare il gioco del GF, se tu mi crei o hai intenzione di crearmi un problema tra me e una persona, con me non vai avanti”.

Le parole dell’hair stylist hanno lasciato perplessa la Vip: “Ma chi, Ginevra?” gli ha chiesto, “Ma che Ginevra, no. Sei così furba, non ci arrivi?”. Il concorrente, stando alle supposizioni su Twitter e ai fatti accaduti negli ultimi mesi, potrebbe far riferimento a Belen Rodriguez, tirata in ballo in diverse occasioni da Oriana Marzoli durante le accese liti con Antonino. Insomma, una nuova tensione invade la Casa dei Vip diretta da Alfonso Signorini. Chissà che il conduttore affronterà la lite all’interno del suo programma su Canale 5.