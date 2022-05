Stefano De Martino, nuovo programma su Rai 1: ‘Work in progress’

Da ballerino a conduttore televisivo, Stefano De Martino è ormai uno dei personaggi più amati del piccolo schermo. Prima alla conduzione di Stasera tutto è possibile, Made in Sud e Bar Stella su Rai 2, poi la conferma per il secondo anno consecutivo come giudice, sulla poltrona rossa, ad Amici, talent show di successo di Canale 5. Ma il futuro per De Martino, che ora sembra si sia riavvicinato alla moglie Belen Rodriguez, è tutto in salita e promette grandi progetti. E nuove esperienze.

Stefano Coletta e Stefano De Martino: l’incontro per un nuovo programma

Stefano De Martino, che ha iniziato la sua carriera nel 2009 quando ha partecipato come ballerino ad Amici, presto potrebbe sbarcare su Rai 1 con un nuovo programma. Dopo la conduzione di Made in Sud con Elisabetta Gregoraci, Biagio Izzo, Fatima Trotta e dopo aver prestato il suo volto per le trasmissioni, tutte all’insegna della risata e del divertimento, Stasera tutto è possibile e Made in Sud, il conduttore sarebbe pronto per un nuovo show.

E a dimostrazione che qualcosa si sta muovendo è arrivata una foto che ritrae il ballerino e conduttore al fianco di Stefano Coletta, il direttore di Rai 1. Stefano De Martino farà l’ennesimo salto di qualità? Ancora non è chiaro quale sarà il format, ma è probabile che si tratti di un varietà ispirato agli anni ’70, ’80 e ’90, tra musica, danza e tanto divertimento. Quello che è certo è che il ‘lavoro è in corso’ e che i telespettatori dovranno pazientare ancora un po’. Ma l’attesa, sicuramente, ne varrà la pena!