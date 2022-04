Belen Rodriguez parla di Stefano de Martino e confessa: ‘Vorrei il terzo figlio’

Belen Rodriguez è stata nuovamente ospite nel famoso talk show della domenica condotta dalla bella ed affascinante Silvia Toffanin: Verissimo. Questa volta, però, non era sola ma insieme alla sorella minore Cecilia, come lei bella, ironica ed irriverente. Entrambe si sono raccontate davanti alle telecamere del programma svelando lati non ancora conosciuti della loro personalità e dei loro rispettivi desideri.

Belen a Verissimo: il racconto dei genitori

La bella Belen ha parlato in primo luogo delle sue ultime vicende sentimentali, dopo un video della madre. L’amore per i genitori, uniti dopo tanti anni, le fanno sognare di continuo una famiglia solida, con affetti e rapporti duraturi. Infatti, ha raccontato, nonostante le difficoltà, mamma Veronica e Gustavo Rodríguez, sono infatti riusciti a restare insieme per tanto tempo, perdonandosi errori e superando gli ostacoli che hanno incontrato sul loro tragitto.

Il desiderio di un terzo figlio: ”Entro 2 anni sicuramente!”

Dopo ciò, poi c’è stata la grande rivelazione da parte sua: Belen vorrebbe essere madre per la terza volta. Proprio davanti le telecamere di Verissimo ha affermato: “Mi chiedi se mi è venuta voglia di allargare la famiglia? Sì. Confermo. Non adesso, ma sicuramente in futuro voglio farlo”, ha dichiarato senza inibizioni di sorta. Poi ha continuato: ”Entro due anni sicuramente, e non sarò di certo sola!”

Il recente ritorno di fiamma con Stefano De Martino

Con molta probabilità si riferiva a Stefano De Martino che starebbe proprio in queste settimane frequentando nuovamente dopo la rottura con Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto una figlia, Luna Marì. Molti sono gli scatti dai paparazzi che li ritraggono insieme, come in una nuova luna di miele e le indiscrezioni parlano di una fiamma rinata che vorrebbe essere confermata da un altro figlio insieme. Lei, ovviamente, non ha precisato che si tratti di lui, il candidato per il suo terzo figlio. Però c’è un indizio: anche Stefano, parallelamente a Domenica In ha detto di avere il desiderio di un secondo figlio. Un caso?