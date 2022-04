Bebè in arrivo in casa Rodriguez: ecco l’indizio sulla gravidanza. Jeremias e Deborah presto genitori

La vita per Jeremias a Honduras è stata tutto tranne che semplice. Il ragazzo ha accusato così tanto lo stress del gioco che ha voluto abbandonare. La nostalgia per la fidanzata è stato il motivo principale per cui è voluto andarsene. Molto probabilmente i due aspettano un bambino.

L’Isola dei Famosi per Jeremias

Per il fratello di Belen non è stato un percorso semplice. Si è dato da fare, si è impegnato ma forse, come dice lui, “non è tipo da reality”. Non aveva più un motivo per rimanere al gioco. Il padre è stato eliminato e l’amico Clemente Russo “l’ha tradito“.

La sua stanchezza fisica e la fame non gli hanno permesso di ragionare in modo lucido e per questo non ha neanche voluto pensare se continuare a lottare o meno.

Le sue dichiarazioni prima di abbandonare il programma sono state molto dure. Non c’era niente da fare e nessun modo per convincerlo: voleva tornare a casa.

La sua amata Deborah Togni e la probabile gravidanza

Jeremias Rodriguez negli ultimi giorni ha sofferto davvero tanto per la mancanza della fidanzata. Ha più volte dichiarato che la prima cosa che avrebbe fatto appena uscito dal programma sarebbe stata il matrimonio.

La voglia di costruire una famiglia giorno dopo giorno è stata sempre più forte. Così tanto che in molti sostengono che Deborah sia già in dolce attesa e la reazione di Jeremias sia dovuta proprio a questo.