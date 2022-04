Isola dei Famosi 2022, chi è stato eliminato giovedì 14 aprile: naufraghi in nomination, cosa è successo ieri

Continua l’avventura dei naufraghi in Honduras, tra prove sempre più dure, ricompense che scarseggiano e mancanza di cibo, che si fa sentire. Per non parlare, poi, di pesanti provvedimenti disciplinari, di confronti accesi e polemiche. Tutto questo è l‘Isola dei Famosi, ma tre concorrenti ora sono a rischio eliminazione. Chi tra Gustavo, Nick e Nicolas ha dovuto abbandonare la Palapa? E cosa è successo nella puntata di giovedì 14 aprile?

Chi ha lasciato l’Isola tra Nicolas, Gustavo e Nick

Sono tre i concorrenti a rischio eliminazione. Dopo aver diviso le coppie, tutti i naufraghi giocano gli uni contro gli altri, in ben due squadre: da una parte il gruppo del Tiburon, che ha vinto la prova ricompensa, dall’altra quello dei Cucaracha, che rischia di perdere uno dei propri componenti. Al televoto, infatti, l’attore romano Nicolas Vaporidis, il papà di Jeremias, Gustavo Rodriguez, e uno dei Cugini di Campagna, Nick Luciani. Chi ha abbandonato l’isola?

Eliminato Gustavo: la gaffe di Ilary Blasi

Ad abbandonare l’isola è stato Gustavo Rodriguez. E qui c’è la gaffe della conduttrice Ilary Blasi che, dimenticando per un attimo le regole, manda direttamente a Milano il padre dei fratelli Rodriguez, scordandosi che invece è destinato a Playa Sgamada.

L’eliminazione definitiva su Playa Sgamada

Su Playa Sgamada continuano a vivere quattro naufraghi: Clemente Russo, Floriana Secondi, Lory Del Santo e il suo fidanzato Marco Cuculo. C’è stata un’eliminazione definitiva anche lì? Uno di loro ha dovuto lasciare definitivamente il gioco e rientrare in Italia?

La scelta di Clemente Russo

Questa sera, stando alle anticipazioni, le due squadre verranno messe duramente alla prova. Tra ricompense e leader da nominare. Ma non solo. Su Playa Sgamada Clemente Russo dovrà fare i conti con una scelta difficilissima: seguirà il cuore? E chi ritornerà in Italia in maniera definitiva?