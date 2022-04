Isola dei Famosi 2022, provvedimento disciplinare per Estefania Bernal: ‘Ha violato le regole’, cosa è successo

Dopo la squalifica di Silvano Michetti, uno dei Cugini di Campagna che appena sbarcato si è lasciato andare a un’imprecazione, ora in Honduras, all‘Isola dei Famosi, è arrivato un nuovo provvedimento disciplinare. E tutto questo per ‘colpa’ della bella modella Estefania Bernal, che ha violato il regolamento e non ha rispettato il ‘silenzio’. I concorrenti, infatti, ora sono divisi in squadre e non possono parlarsi tra di loro. Lei lo ha fatto ed è stata punita, insieme a tutti i suoi compagni di avventura.

La punizione sull’Isola dei Famosi per la squadra ‘Tiburon’

I due gruppi vivono su Playa Accoppiada e non possono parlare tra di loro. La regola è una ed è semplice: possono dialogare solo al suono della campana e possono farlo fino al rintocco successivo. Poi, deve regnare il silenzio. Estefania, però, inconsapevolmente e senza volerlo si è avvicinata a Guendalina Tavassi, concorrente della squadra ‘avversaria’, e ha violato il provvedimento. Da qui la decisione dell’isola di punire tutti i naufraghi del ‘Tiburon’. La produzione del programma, infatti, ha deciso di spegnere il fuoco per 24 ore.

“Durante la notte – ha spiegato Estefania – mi sono avvicinata e c’era Guenda, ma non è che abbiamo parlato”. Dichiarazioni che hanno fatto infuriare, ancora di più, i suoi compagni di viaggio.

Il gruppo contro Estefania

Lo spegnimento del fuoco sull’isola dei famosi non è certo una cosa da poco. E i compagni di avventura di Estefania, quelli del gruppo Tiburon che sono stati penalizzati, hanno pensato bene di aggredire la modella, che si sarebbe messa a ridere quando è stata letta la pergamena con il provvedimento.

‘C’è gente che non mangia da un mese, se faccio una cosa che non sta alle regole e poi ti rido in faccia, non mi sta bene’ – ha detto Blind. Mentre Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, ha preso le difese di Estefania e ha spiegato che ‘l’accanimento è eccessivo’. Sono bastate le scuse? O le polemiche continueranno?