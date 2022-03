Silvano Michetti de I Cugini di Campagna all’Isola dei Famosi 2022: età, carriera, canzoni, avvocato, moglie, figlia, Instagram e vita privata

Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche la coppia dei Cugini di Campagna, formata da Nick Luciani e Silvano Michetti.

Chi è Silvano Michetti, la biografia

Silvano Michetti, insieme al fratello gemello Ivano, è nato a Roma l’11 febbraio del 1947 sotto il segno dell’Acquario. Fin da piccolo si è avvicinato al mondo della musica: ha fatto parte del coro della parrocchia, poi ha iniziato a muovere i primi passi prima di fondare, di sua iniziativa, una band che negli anni ’70 ha riscosso notevole successo. Sì perché ha creato i ‘Cugini di Campagna’ e nella formazione iniziale lui era alla batteria, Ivano al basso, Gianni Fiori alle tastiere e Flavio Paulin alla voce.

I Cugini di Campagna

I Cugini di Campagna, per la prima volta, sono stati lanciati nel corso della trasmissione ‘Alto gradimento’, che vedeva alla conduzione Gianni Boncompagni e Renzo Arbore. La canzone ‘Il ballo di Peppe’ non riscosse all’epoca notevole successo, che è poi arrivati due anni dopo. La band, infatti, ha pubblicato 7 album in studio e le canzoni come Anima mia, Innamorata, Tu sei tu, hanno fatto la storia della musica italiana. La formazione del gruppo, poi, negli ultimi anni ha avuto diversi cambiamenti, ma Silvano e Ivano non si sono mai separati.

La polemica con i Maneskin

Recentemente la band, che si è riformata per intero con il ritorno del cantante Nick Luciani, è tornata sotto i riflettori per una polemica con i Maneskin, i giovani ragazzi romani che hanno trionfato prima a Sanremo nel 2021, poi all’Eursovision. Secondo i Cugini di Campagna, come hanno dichiarato in più interviste, i Maneskin avrebbero imitato e preso spunto dai loro outfit, un po’ outsider e fuori dagli schemi.

Chi è la moglie e la carriera da avvocato

Veniamo ora alla vita privata. Non sappiamo se Silvano sia sposato o se abbia figli, non fa trapelare nulla e sembra geloso della sua sfera sentimentale. Sappiamo, però, che oltre ad essere batterista è anche avvocato: si è laureato in Giurisprudenza nel diritto d’autore e nel plagio musicale e dal 2008 ha iniziato il praticantato in uno studio legale.

Instagram

Non ha un profilo Instagram ufficiale, ma ci pensa Nick Luciani, suo amico di viaggio e avventura all’Isola dei Famosi a pubblicare le foto della band riunita e solida come non mai.