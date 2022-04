Isola dei Famosi 2022, cambia la programmazione: ecco quando vanno in onda le prossime puntate (diretta e differita)

Ha debuttato, ormai, diverse settimane fa l‘Isola dei Famosi, il reality tutto all’insegna dell’avventura che sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Tra televoti flash, eliminazioni, confronti accesi e la mancanza di cibo che si fa sentire sempre di più, giorno dopo giorno. Ora, però, il programma dovrà fare i conti con un cambio del palinsesto perché dovrà cedere il passo al ‘suo rivale’, Supervivientes, la versione spagnola del gioco.

Il nuovo palinsesto dell’Isola dei Famosi 2022

In vista delle festività di Pasqua non ci saranno pause. Ilary Blasi, infatti andrà in onda sia oggi, giovedì santo, che il lunedì di Pasquetta. Ma dalla prossima settimana tutto cambierà perché sta per esordire Supervivientes, la versione spagnola del reality show che si terrà sempre in Honduras. Da qui, quindi, la decisione di Mediaset di fare, proprio come è successo l’anno scorso, un passo indietro per non soprapporsi.

La versione iberica prenderà il via giovedì 21 aprile e quel giorno quindi, qui in Italia, salterà la messa in onda e Mediaset proporrà un film in prima tv ‘Un figlio di nome Erasmus’. Poi Ilary Blasi tornerà in onda il 25 aprile, ma di giovedì la puntata sarà in differita.

Le puntate in differita e cosa cambia

L’Isola dei Famosi in Italia, per il solo appuntamento del giovedì, andrà in onda in differita: questo vuol dire che le puntate saranno registrate nel corso del pomeriggio stesso, così da lasciare la Palapa libera per gli spagnoli. L’appuntamento del lunedì sera, invece, resterà in diretta.

Nuovi naufraghi in arrivo in Honduras?

E se da una parte ci sarà un cambio di palinsesto, dall’altra le novità sull’isola non mancano. Così come le polemiche. Ora le coppie sono divise, i concorrenti giocano gli uni contro gli altri e lunedì scorso in Honduras sono sbarcati due nuovi concorrenti, Licia Nunez e Marco Senise. Ma non solo. Si vocifera dell’arrivo di nuovi protagonisti, probabilmente personaggi che abbiamo visto nella passata edizione del GF VIP. Tra i nomi quelli di Soleil Sorge, Alex Belli e Sophie Codegoni: sarà davvero così? L’isola non smette mai di stupire!