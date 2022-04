Isola dei Famosi 2022, chi è stato eliminato lunedì 18 aprile: naufraghi in nomination, cosa è successo ieri sera

Una nuova puntata dell’Isola dei Famosi è andata e Ilary Blasi ha tenuto compagnia al pubblico anche nella serata di Pasquetta. Direttamente in Honduras, i naufraghi del reality stanno continuando la loro avventura, tra prove sempre più dure, polemiche, equilibri che vacillano e la mancanza di cibo che, giorno dopo giorno, si fa sentire sempre di più. Ma chi dei concorrenti ha dovuto lasciare il gioco? Chi è ritornato definitivamente in Italia?

Chi è stato eliminato tra Estefania, Roger e Jeremias

Al televoto, quindi a rischio eliminazione, sono finiti la scorsa settimana: Estefania e Roger, gli unici componenti della coppia, e Jeremias Rodriguez, sicuramente uno dei concorrenti più chiacchierati. Ma chi di loro ha dovuto lasciare il gioco? E chi, quindi, è sbarcato su Playa Sgamada? Proprio qui, molto probabilmente, ci sarà un’ulteriore eliminazione, questa volta definitiva.

Chi sono i concorrenti delle due tribù

Ma vediamo nel dettaglio quali sono i concorrenti delle due tribù, il gruppo della Cucaracha e quello del Tiburon. Tra i naufraghi della Cucaracha ritroviamo:

Guendalina Tavassi

Carmen Di Pietro

Nicolas Vaporidis

Edoardo Tavassi

Nick Luciani

Marco Senise.

Mentre, tra i naufraghi del Tiburon ci sono:

Blind

Estefania Bernal

Alessandro Iannoni

Roger Balduino

Jeremias Rodriguez

Licia Nunez

Ilona Staller

Laura Maddaloni

Quando va in onda la prossima puntata e chi è in nomination

Niente doppio appuntamento settimanale per l’Isola dei Famosi. Giovedì 21 aprile, infatti, farà il suo debutto Supervivientes, la versione spagnola del reality show che si terrà sempre in Honduras e Mediaset ha deciso di fare un passo indietro. Giovedì, quindi, il pubblico dovrà fare a meno del reality perché in Italia salterà la messa in onda e su Canale 5 verrà trasmesso un film in prima tv ‘Un figlio di nome Erasmus’. Poi, Ilary Blasi tornerà in onda il 25 aprile, ma di giovedì la puntata sarà sempre in differita, quindi registrata nel pomeriggio.