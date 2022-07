GF Vip Party: Soleil e Pierpaolo Petrelli come conduttori

Altre indiscrezioni riguardo il Grande Fratello Vip. Dopo l’annuncio del nuovo concorrente Antonino Spinalbese, ex di Belen, ecco che arrivano altre novità. Tornerà Soleil, protagonista indiscussa della scorsa edizione e Pierpaolo Petrelli, ex geffino che ha trovato l’amore proprio all’interno del programma.

I due nuovi concorrenti

Una coppia che non ti aspetti. E che chissà, se andrà d’accordo. Soleil non ha peli sulla lingua, è ottima per creare gossip e ‘punzecchiare’ gli ospiti del Gf Vip Party. Giulia Salemi, ex conduttrice del format, ha lasciato spazio al suo fidanzato che prenderà il suo posto. Sarà all’altezza? Lo scopriremo sicuramente presto.