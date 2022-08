Soleil Sorge: chi è, età, che lavoro fa, Andrea Iannone, vita privata, Instagram

E’ tutto pronto per la nuova stagione di Domenica Live, in onda a partire da oggi pomeriggio, domenica 13 settembre, alle 17:25 su Canale 5. Alla conduzione sempre la padrona di casa Barbara D’Urso.

Ospite della puntata in onda oggi pomeriggio Soleil Sorge, ex fidanzata del fratello di Belen Rodriguez, Jeremias Rodriguez. Al centro del gossip il presunto flirt di Soleil Sorge con Andrea Iannone. In realtà, la bella Soleil ha smentito la relazione amorosa e ha anche dichiarato che il pilota di MotoGp sarebbe solo interessato alla visibilità. Oggi svelerà qualcos’altro? Staremo a vedere…

Chi è, età, che lavoro fa, vita privata, Andrea Iannone

Soleil Sorge è nata a Los Angeles il 5 luglio del 1994, sotto il segno del Cancro, da padre italiano e da madre americana. Durante la sua infanzia Soleil ha vissuto in Abruzzo, per poi trascorrere buona parte del suo tempo a Manhattan, dove ha studiato presso il Lee Strasberg & Film Institute.

Il trasferimento a Roma

Soleil si è poi trasferita a Roma e fin da giovanissima si è dedicata al mondo dello spettacolo: ha, infatti, condotto una serie di programmi televisivi di emittenti romane prima di partecipare nel 2014 a Miss Italia. Soleil ha partecipato come corteggiatrice di Luca Onestini, all’epoca sul trono, di Uomini e Donne. Luca ha scelto Soleil e la giovane coppia ha vissuto una breve ma intensa storia d’amore. Relazione giunta al capolinea quando Luca ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip. Soleil ha poi avuto una storia d’amore con l’altro tronista Marco Cartasegna.

L’isola dei Famosi e Pechino Express

Ma è nel 2019 che incontra all’Isola dei Famosi, dove partecipa come naufraga, il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez, Jeremias. I due si innamorano e vivono una bella storia d’amore. Poi naufragata.

Soleil ha anche partecipato all’edizione di Pechino Express 2020 insieme a sua madre Wendy.

Nel corso dell’estate 2020 Soleil è stata avvistata con Andrea Iannone che – stando alle parole della bella ragazza intervistata dal settimanale Chi- sarebbe interessato solo alla visibilità. Come andrà a finire?

Instagram

Solei su Instagram è seguitissima: conta circa 784 mila followers. Questo è il suo account ufficiale @soleil_stasi