Francesco Totti festeggia il compleanno con Noemi Bocchi e i figli: è il primo senza Ilary

Francesco Totti spegne 46 candeline e per la prima volta in vent’anni non solo lo fa senza Ilary al suo fianco, ma accanto a un’altra donna: Noemi Bocchi.

La festa per il Pupone è stata organizzata in un ristorante fuori Roma, con figli Christian e Chanel, amici e la nuova compagna Noemi Bocchi.

Il primo bacio pubblico a Noemi

Una cena riservatissima, solo pochi intimi per festeggiare l’ex capitano giallorosso. Nessuna foto, tutto nel massimo riserbo. Neanche un giornalista ad immortalare a mezzanotte di lunedì il primo bacio pubblico di Noemi e Francesco. La festa di compleanno di Francesco Totti sembra sugellare anche un nuovo inizio per l’ex calciatore della Roma che con il bacio alla sua nuova compagna ha anche ufficializzato davanti alle persone più care la loro unione.

Amici e figli per festeggiare

Ai festeggiamenti oltre a Totti e la Bocchi e i due figli adolescenti dell’ex capitano giallorosso, anche amici come Vito Scala ed Ezio e Giancarlo.

Subito dopo la festa sono stati proprio i due figli più grandi di Totti e Ilary a mandare messaggi social diretti al papà. Chanel: «Auguri all’unico uomo della mia vita, ti amo tantissimo», mentre Christian: «Auguri vita, ti amo da morire». Sono stati gli unici commenti pubblici alla serata.