Buon compleanno Totti: ”Auguri vita”, Cristian e Chanel fanno gli auguri al papà, tra loro nulla è cambiato

Francesco Totti e Ilary sono ai ferri corti, legalmente parlando. La separazione è giunta a piena maturazione, e ormai è una questione solamente burocratica.

Ognuno sta conducendo la propria vita. A continuare ad unirli c’è ora solamente il frutto del loro amore passato: i figli. E oggi più che mai – 27 settembre – rimangono una conferma importante, soprattutto per il Capitano che compie gli anni.

Buon compleanno Totti: il messaggio dei figli

Il campione, ad ogni modo, resta un ottimo padre, qualità che da sempre la sua ex moglie gli riconosce, anche oggi che i due non hanno più nulla da dirsi. I suoi figli, che intervengono dopo mesi di scorribande social, gossip e notizie rosa sui tabloid, ci tengono oggi più che mai a far sapere con assoluta certezza che nulla nel rapporto con il loro padre è cambiato dopo la scelta di divorziare.

La stories su Instagram: ”Ti amo vita mia”

La chiara dimostrazione di immutato affetto è arrivata proprio oggi 27 settembre. Oggi il Pupone scrive sul suo conteggio personale del tempo il numero 46. Per questa occasione, dunque, sia Cristian che Chanel hanno utilizzato i rispettivi profili Instagram per far sentire la loro vicinanza al papà e fargli così pubblicamente gli auguri.

Il rapporto con i figli dopo la separazione: nulla è cambiato

“Auguri vita, ti amo da morire”, così ha scritto il primogenito di casa Totti al padre che ha ricondiviso immediatamente la story in questione. Ma Cristian non è l’unico, perché neanche Chanel è voluta mancare all’appello di una ricorrenza così importante per la famiglia: “Auguri all’unico uomo della mia vita, ti amo tantissimo” – scrive lei. Auguri importanti, che dimostra come all’indomani della separazione con Ilary, il suo ruolo di padre non sia mai venuto meno, e il rapporto con i suoi figli rimasto immutato.