Ilary Blasi risponde a Francesco Totti: ‘Ho scoperto tante cose, ma continuerò a proteggere i miei figli’

Dopo mesi di silenzio Francesco Totti ha deciso di rompere quel ‘muro’ e di dire la sua, di raccontare la sua versione. Lo ha fatto sulle pagine del Corriere della Sera, lì dove ha spiegato di non aver tradito per primo Ilary, di aver sofferto tanto e di aver ritrovato la serenità al fianco di Noemi Bocchi. Soprattutto dopo aver scoperto dei messaggi ‘sospetti’ sul telefono dell’ex moglie, che lo avrebbe tradito con un uomo ‘misterioso’, ma totalmente diverso da lui.

La risposta di Ilary Blasi a Francesco Totti

E se da una parte Francesco Totti, con sorpresa, ha deciso di raccontarsi, dall’altra Ilary Blasi preferisce ancora stare zitta, tacere e non raccontare la sua versione. Anzi, come ha fatto sapere l’avvocato che la segue al quotidiano La Repubblica, la conduttrice ha un solo obiettivo: proteggere i suoi figli. Come ha sempre fatto. Ilary, quindi, non ha intenzione di cambiare idea: preferisce il silenzio, questa è la sua risposta all’ex marito. E ai continui gossip che da mesi, ormai, la vedono al fianco di un altro uomo.

“Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie” – si legge su Repubblica. Eppure, nonostante questo la conduttrice, che recentemente abbiamo visto al timone dell’Isola dei Famosi, preferisce tutelare i suoi tre adorati figli. E allontanare, per quanto possibile, le polemiche. Ora che la ‘battaglia’ legale è appena iniziata.

L’intervista a Verissimo ci sarà?

Negli ultimi giorni si parlava di una possibile intervista di Ilary Blasi a Verissimo, dall’amica Silvia Toffanin. La conduttrice, tra qualche settimana, deciderà di cambiare idea e di rispondere a tono all’ex marito, che l’ha accusata di aver portato via anche i suoi orologi, i preziosi rolex? L’amore tra i due è finito, ma il gossip ancora no. E ora il pubblico non aspetta altro e sta cercando di capire quale sarà la prossima mossa della Blasi, che per tutta l’estate ha cercato di sfuggire e di allontanarsi.