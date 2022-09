Totti rompe il silenzio: ‘Non ho tradito io per primo, ecco cosa è successo con Ilary’

Dopo ipotesi, avvistamenti, indiscrezioni e presunti tradimenti, finalmente Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha deciso di rompere il silenzio. E al Corriere della Sera, in una lunga intervista, si è raccontato e ha spiegato la sua verità, i motivi che hanno portato quell’amore con Ilary Blasi, durato 20 anni, al capolinea. “Ne parlano tutti, tranne me. Non ho ancora detto una parola. Ma ho letto troppe sciocchezze, troppe bufale. Ora basta” – ha detto stizzito l’ottavo re di Roma. Lui è il diretto interessato, lui insieme all’ex moglie sa cosa è successo.

Ilary Blasi ha tradito Francesco Totti?

“Non sono stato io a tradire per primo” – ha spiegato Totti, che da mesi, ormai, è su tutte le copertine dei giornali. Prima la fine della relazione con Ilary Blasi, con quei due comunicati stampa separati, poi la vacanza a Sabaudia e quella nuova fiamma, Noemi Bocchi, che lui sarebbe andato a trovare più volte di nascosto. E non solo nella Capitale.

Perché è finita la storia d’amore

“Tutto è iniziato nel 2016. Il mio penultimo anno da calciatore. Smettere non è facile, è un po’ come morire – ha detto Totti – Ero fragile, mi mancavano i riferimenti e Ilary non ha capito l’importanza di questo dolore. Poi è arrivato il 12 ottobre 2021 (data della morte del padre, ndr) e mia moglie quando avevo più bisogno di lei non c’è stata”. Poi la crisi nella primavera del 2021: “Non c’era dialogo, non c’era più niente”. Ma Francesco Totti sa bene che le colpe sono di entrambi: lei forse non ha capito il dolore, lui non le ha dato le attenzioni nel tempo.

La storia con Noemi Bocchi

Poi per i fan, quelli che ancora speravano in un ritorno di fiamma, la brutta notizia: Totti ora è di nuovo fidanzato e la donna al suo fianco è Noemi Bocchi. “Non l’ho portata allo stadio. Le pare che mi porto l’amante all’Olimpico? Un ambiente più intimo no? La nostra storia – ha ammesso – è iniziata dopo Capodanno e si è consolidata nel marzo 2022″.

I messaggi di Ilary con un altro uomo

E sul tradimento ci ha pensato Francesco Totti a fare chiarezza. Proprio lui che ha raccontato di aver trovato dei messaggi sul telefono della moglie, ormai ex: “A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro, anzi più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi. Ho visto che c’era una terza persona (Alessia, la parrucchiera di Ilary) che faceva da tramite tra Ilary e un altro”. E chi è l’uomo misterioso? “È una persona totalmente diversa da me. È stato uno choc. Anche che potesse avere interesse per un uomo del genere”.

Francesco Totti non si è certo tirato indietro e ha raccontato anche il contenuto di quei messaggi: “Dicevano: vediamoci in hotel. No è più prudente da me. Lei mi diceva: quest’anno rimango un po’ di più a Milano, torno meno a Roma. E io pensavo: ci credo, hai quest’altro”. Un momento difficile per l’ex capitano della Roma: “Non riuscivo più a dormire. Facevo finta di niente, ma non ero più io. Ne sono uscito grazie a Noemi”. Totti, poi, ha domandato a Ilary di quell’altro uomo: lei, stando a quanto ha detto lui, prima ha negato, poi ha ammesso che si erano visti per prendere un caffè.

La fine del matrimonio

Il rapporto che si inclina lentamente, i messaggi sul telefono, l’incontro con Noemi. E la fine di quel matrimonio da sogno. Ora è tutto nelle mani dei legali, ma stando al racconto Ilary Blasi non si è certo fermata e tra investigatori privati e dispetti ha dato all’ex marito filo da torcere: “Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, mi ha portato via la collezione di orologi da uomo” – ha detto Francesco Totti. Lui che ora è felice al fianco di Noemi Bocchi, che ha svuotato il sacco e ha raccontato la sua versione. Dopo mesi di ‘se’, ‘ma’, foto sui giornali e presunti tradimenti.