Simona Ventura e la domanda a Totti: ‘Dove sei stato quest’estate?’

Francesco Totti ha partecipato alla Partita del cuore, in diretta su Rai 2 e proprio qui Simona Ventura ha colto la palla al balzo per fare qualche domanda “scomoda” all’ex capitano della Roma.

Le domande provocatorie della Ventura a Totti

Totti è stato tra i protagonisti de La partita del cuore, ma nel corso della partita ha dovuto rispondere ad alcune domande provocatorie di Simona Ventura: “Francesco, ma toglimi una curiosità, dove sei stato questa estate? Non ti abbiamo proprio visto”, dice la Ventura.

E lui replica con ironia senza alcun problema: “Sono stato a casa mia, come sempre a Sabaudia”. Sono le prime parole esclusive di Totti dopo la separazione da Ilary Blasi.

Totti e Ilary: vacanze separate, ma lui non era solo

Mentre lei è andata in vacanza in Africa insieme a sua sorella, lui è rimasto sul litorale romano, ma non da solo: con lui c’è sempre stata Noemi Bocchi, la nuova fiamma del Pupone. Sembra anche che abbia preso in affitto una casa a San Felice Circeo, a pochi chilometri da Sabaudia per stare accanto al nuovo amore.