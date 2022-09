Totti-Blasi, lei chiede 37 mila euro di alimenti, lui dice no: le ultime ‘news’ sulla fine del matrimonio

Un amore durato 20 anni, tre figli, un matrimonio da sogno. E poi quel sogno che si spezza, tra tradimenti, ‘furti’ di Rolex, interviste che rompono il muro del silenzio. Due strade da percorrere differenti e una ‘battaglia’ legale che è appena agli inizi. Protagonisti, ancora una volta, Francesco Totti, l’ottavo re di Roma, e Ilary Blasi, la nota conduttrice. Al centro della vicenda gli alimenti e quell’accordo consensuale, che sembra ormai lontano: i due, infatti, quasi sicuramente dovranno presentarsi in tribunale e decidere in quelle aule il loro ‘futuro’. O meglio, mettere fine, proprio lì, al loro matrimonio.

Ilary Blasi avrebbe chiesto a Totti 37 mila euro di alimenti

Come riporta il Corriere della sera, la conduttrice tv avrebbe chiesto al suo ex marito 20.000 euro mensili per sé e 17.5000 euro per i tre figli, cioè 5.800 euro ciascuno. Ma Totti non ci sta e pare che sia disposto a ‘sborsare’ solo 7.000 euro al mese, per i figli. Nessun accordo, quindi, e il tribunale sembra l’unica strada da percorrere.

Le borse di Ilary ‘sequestrate’

Intanto, i legali che difendono Ilary Blasi avrebbero presentazione un’azione di reintegrazione a difesa del possesso. Molti si chiederanno perché e la risposta arriva subito: la conduttrice ha l’intenzione di recuperare le sue borse, quelle da collezione, che Totti avrebbe ‘nascosto’ per riavere indietro i famosi Rolex, quelli di cui tanto si è discusso nelle ultime settimane. Quegli orologi preziosi che la Blasi avrebbe portato via dalla cassaforte.

Quello che è certo è che l’amore è durato tanto, ma viste le modalità è probabile che anche la fine del matrimonio (legalmente parlando) non sia così imminente.