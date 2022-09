Totti e Ilary, non c’è l’accordo sulla separazione: si va in tribunale

Totti-Ilary. Giorni tesi, basterebbe un nulla ad attivare l’intero meccanismo giudiziario. Ma per ora tutto tace. La quiete prima della fatidica tempesta? Può essere. Un tempesta non da poco, in ogni caso.

Il vaticinio del Capitano

La sua sentenza era stata come un vaticino: ”Finirà in tribunale”, lo aveva detto Totti, e i legali lo avevano già confermato. Dunque, come ampiamente previsto, ecco che l’accordo per una separazione morbida e indolore tra l’ex calciatore e Ilary Blasi, è drasticamente saltato.

Una premonizione abbastanza fedele era stata rivelata lo scorso 12 settembre, quando già la testata Repubblica aveva spiegato i termini della faccenda: al primo posto, nei loro pensieri, c’erano – e ci sono – i figli, l’affidamento, le vacanze e , i giorni che Cristian, Chanel e Isabel passeranno con Francesco Totti e quelli in cui ci penserà Ilary Blasi.

Con Ilary verso il tribunale

Tutto questo scorrerà placido fin quando una delle due parti non busserà al tribunale di Roma, a quel punto il giudice – come da iter – fisserà un’udienza, con tanto di invio di carte bollate, i due parleranno con il giudice e poi sarà la volta degli avvocati. Dopodiché, il magistrato dovrà prendere una decisione provvisoria sulla questione tanto spinosa dei figli, con eventuali assegni di mantenimento. Il tutto dovrebbe avvenire entro sei mesi da quando verrà interpellato.

La quiete prima della tempesta

Ma questa narrazione, non è ancora scattata del tutto. La molla è tesa, ma nessuno ancora ha deciso di toccarla. Per ora, tutto tace. Poi, per chiarire le le responsabilità della fine di un rapporto servirà invece un’altra causa, molto più lunga di questa prospettata.

Figli, patrimonio e la Villa all’Eur

E anche in questo caso la posta in palio non è da poco: il patrimonio di famiglia. Tuttavia, avendo entrambi concordato il regime di separazione dei beni, la partita sarà più tranquilla di quanto prospettato. Una trattativa che, tra le altre cose, riguarderà anche la tanto rinomata villa all’Eur. Il tutto dovrà compiersi nei prossimi giorni e vedremo quale piega prenderanno le cose.