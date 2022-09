Giorgia Meloni dopo la vittoria torna in palestra: si allena con il personal trainer di Totti

Dopo la vittoria elettorale Giorgia Meloni torna in palestra. Niente discorsi pubblici né bagni di folla, la leader di Fratelli D’Italia ha deciso di cominciare la settimana all’insegna dello sport. Costante nella sua vita, chi la conosce bene non sembra, infatti, meravigliarsi più di tanto del fatto che la donna il giorno dopo le elezioni si sia recata in palestra.

Come anticipato, la leader di Fratelli D’Italia il giorno dopo aver vinto le elezioni si è dedicata a sé stessa andando in palestra. La donna si allena all’ XCross Training di Fabrizio Iacorossi, struttura ubicata nel quartiere di Mostacciano. Il personal trainer della Meloni, Fabrizio Iacorossi, è una grande amico di Francesco Totti nonché preparatore atletico della Totti Sporting Club, squadra che milita nel campionato della Lega Calcio a 8.

La Meloni e la passione per lo sport

Amante dello sport, la leader di Fratelli D’Italia è solito andare in palestra dalle 3 alle 4 volte a settimane. Adesso, in previsione dei nuovi impegni politici il tempo per allenarsi sarà minore ma la passione per lo sport certamente non verrà intaccata. Amante del Pilates e dello Yoga, Giorgia Meloni ha anche un brevetto da sub ed è una grande tifosa della Roma.