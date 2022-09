‘La Meloni non ti piace? Vieni in Germania, ti facciamo lo sconto per i corsi di tedesco’: ecco lo spot che fa discutere (VIDEO)

“Stai pensando di espatriare? Non ti piace la Meloni? Studia il tedesco. E vieni a vivere in Germania”. Questa l’idea lanciata dalla scuola di Andrea D’Addio, romano emigrato nella capitale tedesca agli inizi degli anni Duemila, Berliner Schule.

A tutti quelli che rifiutano il ritorno della destra in Italia, a tutti i presenti e futuri “rifugiati politici” nati nel Belpaese, la scuola di tedesco per italofoni offre 25 euro di sconto per i corsi che avranno inizio a giorni. E per convincere gli indecisi, punta sull’ormai celebre comizio della nuova candidata alla Presidenza del Consiglio “io sono Giorgia“. La controtendenza del rientro in Patria di molti giovani italiani – dovuto alla crisi economica che non ha risparmiato neppure la ‘ex locomotiva d’Europa, pare stia subendo proprio in questi giorni un’altra brusca sterzata. Tutti (di nuovo) a Berlino? è probabile. Anche se un tantino paradossale. Historia docet!

“Se vince la destra emigro”

In realtà lo spot – con un carico di ironia – punta su coloro che, prima delle elezioni, scrivevano sui vari social “Se vince la destra emigro”. In tanti, infatti, avevano riempito le bacheche con post nelle quali si affermava di essere pronti a lasciare l’Italia in caso di vittoria di Giorgia Meloni . Opportunisticamente, la scuola di tedesco ha calcato la mano, montando un video in cui si vede la leader di Fratelli d’Italia sul palco in una delle sue performance più contestate. E rimarcando la “promessa” fatta dagli elettori contrari al centrodestra, dicendosi pronti ad accoglierli. Di certo, qualora dovessero davvero emigrare, non sarà per lo sconto di 25 euro, ma il tipo di marketing scelto dalla scuola è senz’altro efficace. E’ infatti riuscita a far parlare di sé e a farsi conoscere ovunque grazie a questo spot, criticabile o no.

Maria Corrao e Rosanna Sabella