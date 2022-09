Totti-Blasi, D’Agostino: ‘Ci sono sms erotici del tradimento di Ilary’. Lei smentisce

Da mesi, ormai, non si fa altro che parlare di Francesco Totti e di Ilary Blasi. E del loro matrimonio giunto al capolinea dopo 20 anni d’amore. Dopo indiscrezioni, pagine di giornali, gossip e presunti tradimenti, l’ex capitano della Roma ha rotto il muro di silenzio e ha raccontato che non è stato lui il primo a tradire, ora che è felice al fianco di Noemi Bocchi. E alla sua dichiarazione, arrivata come una doccia fredda, sono seguite quelle di Roberto D’Agostino, il direttore di Dagospia che ieri ai microfoni di Domenica In ha rivelato particolari scottanti.

Cosa ha detto Roberto D’Agostino su Totti e Ilary Blasi

“Totti ha gli screenshot dei messaggi erotici di Ilary e il video di lei che prende i Rolex col padre dalla cassetta di sicurezza”. Questo è quello che ha detto Roberto D’Agostino ai microfoni di Domenica In, che non si è certo nascosto e ha rivelato che quel matrimonio era in crisi già da tempo. E che entrambi hanno le loro colpe.

“La loro storia era conosciuta da tutti, erano in crisi da almeno 5 anni, da quando lui chiuse il sipario del calcio. Si chiama l’inferno delle celebrità, quando scompari in un click” – ha continuato D’Agostino. Da una parte la ‘fine’ della carriera calcistica di Totti, dall’altra l’ascesa di Ilary che proprio in quel periodo è diventata conduttrice di punta di Mediaset.

La smentita dell’avvocato

Alle dichiarazioni ‘piccanti’ di D’Agostino sono subito subentrate quelle dell’avvocato di Ilary Blasi, che hanno smentito il direttore di Dagospia. “Con riferimento a parte delle dichiarazioni rese oggi da Roberto D’Agostino durante la trasmissione Domenica In l’avvocato Alessandro Simeone, difensore della signora Ilary Blasi, precisa che non esistono né sono mai esistiti messaggi erotici scambiati dalla sua assistita con soggetti terzi”. Insomma, l’amore è finito, la battaglia legale è appena agli inizi.