Come addobbare casa per Natale 2022: le idee per l’albero

Decorare la casa a Natale non è solo una questione di tradizione e nostalgia, così come l’allestimento per le Feste non può ridursi al semplice Albero di Natale. Ormai da molti anni ci siamo resi conto di come le decorazioni e l’arredamento d’interni non possano prescindere da questa festività, che anche se solo per pochi giorni trasforma in modo così radicale e significativo le nostre case. Esiste una vera e propria ricerca dei trend più quotati, delle tendenze che vanno per la maggiore, in merito a materiali, colori e di tutto quello che rende la nostra casa una casa natalizia.

E questa ricerca comincia subito dopo le vacanze estive! Si parte dagli Alberi di Natale originali, per arrivare alle luminarie, ma anche all’allestimento per la tavola delle Feste, e tutte quelle decorazioni, addobbi e idee per Natale che rendono l’ambiente in cui viviamo un luogo di fiaba e magia. Vediamo dunque quali saranno le tendenze Natale 2022.

Le tendenze per questo Natale

I colori di tendenza per il Natale 2022 saranno gli intramontabili rosso, verde e oro. Ma la casa natalizia potrà anche trasformarsi in una grotta fatta di neve e ghiaccio col trionfo del bianco, magari con un Albero di Natale innevato, total white, arricchito da argento e oro metallizzati. Come vedremo più avanti il Pantone dell’anno è il Very Peri, un blu tenue che vira al viola, romantico, vivace, allegro, per un Natale all’insegna della rinascita e della creatività.

Se invece prediligete uno stile elegante, il grigio, il sabbia o il color cioccolato renderanno il vostro arredamento natalizio unico e raffinato. Per quanto riguarda le decorazioni, le più trendy per il Natale 2022 vedono il trionfo di materiali naturali, come legno, foglie, frutta, bacche, ma anche riciclati e rinnovabili, che trovano una nuova vita in addobbi romantici e artistici. Il verde natalizio si declina in sfumature tenui, insolite, nelle nostre delicatissime palline per Albero in vetro verde metallizzato con decori argento, anche in un tono appena più scuro, o di un bel verde bosco con decori dorati, magari abbinate col trionfante rosso delle palline di Natale in vetro bordeaux e argento, decorate con gocce di cristallo scintillante.

Tutti questi addobbi in vetro sono soffiati, dipinti e decorati a mano in Polonia da artigiani specializzati. Questi decori sono trendy, ma anche classici, e possono essere abbinati con decorazioni particolari, sempre in vetro soffiato, uniche e originali, come la bellissima corona inglese in vetro soffiato che fa parte della collezione Country Symbols, ideale per chi vuole personalizzare il proprio Albero di Natale con decori che rispecchiano le proprie passioni, soggetti e stili di vita. Sono decorazioni dai colori sgargianti, accesi e lucenti, curate nei minimi dettagli e rifinite a mano con glitter.