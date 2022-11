Bomba d’acqua su Formia: allagamenti e fiumi di fango (FOTO E VIDEO)

Dopo la violenta alluvione di due mesi fa, ecco che oggi una nuova bomba d’acqua si è scagliata su Formia, facendo temere il peggio. Stavolta è stata colpita la zona principalmente la zona di Rio Fresco e il rione Mola, dove si sono registrati allagamenti molti danneggiamenti. Fortunatamente, però, la situazione è migliore rispetto a quella di settembre.

Nel rione Mola, in via Gramsci, verso le 14:00 la pioggia violenta ha fatto trascinare un fiume di fango verso il cortile di un’abitazione. Si è allagata tutta l’area circostante, andando a coprire anche un’auto parcheggiata nel cortile. La massa di acqua e fango ha raggiunto un’altezza di circa un metro e mezzo, scavalcando il muro di cinta del civico 24 di via Gramsci e abbattendone una parte.

Crollato un solaio

Nella stessa strada, nell’abitazione a fianco, è crollato un solaio, nella palazzina al civico 22. Sul posto, per accertare i danni e le condizioni delle strutture, sono intervenuti i vigili del fuoco, la Protezione Civile, la Polizia Locale, i Carabinieri e i tecnici del Comune di Formia.

“Via Solaro, zona San Giovanni. Dobbiamo aspettare che i palazzi crollino?”, chiede Sabrina S., una delle autrici dei video che vi mostriamo, mentre filma il suo terrazzo invaso da un fiume di acqua e fango. Roberto D.M., invece, ha ripreso le strade allagate, diventate ormai laghi.