Alluvione a Formia: fiume di fango e acqua, ingenti danni, cosa sta succedendo (FOTO E VIDEO)

Violenta ondata di maltempo a Formia, una bomba d’acqua si è abbattuta sulla zona provocando ingenti danni. Diverse località colpite come Santa Maria la Noce, Scacciagalline e Vindicio. Detriti hanno invaso le strade – alcune sono state chiuse dalla Polizia Locale – che in molti casi risultano allagate. Diversi i video postati in rete diventati subito virali. Enormi i disagi vissuti dai cittadini.

Maltempo e ingenti danni a Formia

Al momento da parte del Comune non è stata diramata alcuna informazione ufficiale. Si attendo pertanto dichiarazioni in merito da parte delle Autorità. Il maltempo (agg. Ore 21) sta per ora dando una tregua ma le previsioni per le prossime ore annunciano nuovi temporali. Secondo quanto riportano i Vigili del Fuoco sarebbero stati oltre 20 gli interventi nella Provincia di Latina a causa del maltempo. In particolare ad essere colpita è stata anche la zona di Gaeta oltre che chiaramente a quella di Formia (ma non solo).

#29settembre, dal pomeriggio 20 interventi dei #vigilidelfuoco nella provincia di #Latina a causa del #maltempo. Colpite le zone di Formia e Gaeta. A Sabaudia (video) squadre impegnate lungo la strada litoranea per rimuovere un capannone danneggiato dal vento pic.twitter.com/7gTGZPAKS0 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 29, 2022

Allerta meteo nel Lazio oggi

Per la giornata di oggi, lo ricordiamo, era stata diramata una nuova allerta meteo. L’avviso segue peraltro gli altri bollettini pubblicati già a partire dal weekend scorso a causa dell’arrivo di una lunga ondata di maltempo sulla nostra Regione. Altri danni, in particolare nella giornata di oggi, si sono registrati nella zona di Sabaudia e Terracina dove si è abbattuta una violenta tromba d’aria.

