Prosegue l’ondata di maltempo a Roma e nel Lazio. Dopo la diramazione dello stato di allerta per la serata di ieri l’attenzione si sposta adesso a quello che potrebbe accadere nelle prossime ore. Poco fa, in tal senso, la protezione civile ha diramato un nuovo bollettino.

Allerta meteo gialla domani 29 settembre a Roma e nel Lazio

L’avviso prevede dalle prime ore di giovedì 29 Settembre 2022, e per le successive 24-36 ore, forti piogge. Nella nota si parla di “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale”. I fenomeni saranno accompagnati “da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento“.

Previsioni meteo Roma domani

Guardando alle previsioni per la Capitale i primi acquazzoni potrebbero arrivare già attorno alla mezzanotte. Pioggia abbondante è poi prevista per tutta la giornata, sia al mattino che al pomeriggio dunque. Nemmeno in serata, stando alle informazioni attuali, ci sarà un miglioramento e anzi il maltempo rimarrà almeno fino a venerdì 30 settembre.

Cosa può verificarsi

La Protezione Civile, con un’utile info grafica, spiega gli effetti che potrebbero manifestarsi a seconda del grado di allerta. Domani, come detto, la soglia d’attenzione è sul colore “giallo” ma non è escluso un possibile peggioramento delle condizioni meteo.