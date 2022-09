Tromba d’aria sulla costa Pontina: danni e disagi a Sabaudia e Terracina (VIDEO)

La costa Pontina è stata travolta da una terribile tromba d’aria nel pomeriggio di oggi. Sono caduti numerosi alberi tra Sabaudia e Terracina ed è stata chiusa al traffico la Migliara 56. Sono stati davvero tanti i disagi e i soccorritori stanno lavorando per portare aiuto alle persone in difficoltà.

Tetti scoperchiati e viabilità deviata

Il maltempo ha scoperchiato il tetto di un’azienda e distrutto serre, anche la viabilità ha subito conseguenze dalla tromba d’aria: paura e disagi per i conducenti che si sono trovati in mezzo alla tromba d’aria.

Il traffico sulla strada statale Pontina, la 148, è stato deviato.

I soccorsi sono ancora al lavoro per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza persone e cose. Al momento non si conosce con esattezza quale siano state le conseguenze del cattivo tempo che si è abbattuto sulla cittadina della costa pontina. (Credit video Meteo Lazio)