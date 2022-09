Paura a Ostia: cadono rami in strada, colpita un’auto in sosta e uno scooter in transito (FOTO)

Maltempo sul litorale, cadono rami ad Ostia. E’ successo in Via Isole del Capoverde nella zona di Ostia Ponente. Dalle prime informazioni disponibili sembrerebbe che sia stata colpita un’auto che si trovava in sosta lungo la strada. Ma non solo. I Vigili del Fuoco, che stanno tuttora operando sul posto, riferiscono di aver prestato soccorso ad una persona che, al momento del crollo, era in transito con il suo scooter ed è stata lambita dalle fronde della pianta; nonostante lo spavento quest’ultima ha comunque rifiutato l’intervento del 118 e si è allontanata in modo autonomo. Segnaliamo infine che in zona è presente anche una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale del X gruppo.

Maltempo a Roma e nel Lazio

Del resto in questi giorni il maltempo che si sta abbattendo sul Lazio ha provocato non pochi danni. Ad essere colpita è stata maggiormente l’area a nord della Capitale, su tutti la zona di Bracciano. In particolare a Campagnano di Roma una violenta tromba d’aria ha causato ingenti disagi tanto che il Comune è stato costretto a richiedere lo stato di emergenza per calamità naturale. Stanotte invece ad essere colpito, anche con raffiche di vento piuttosto intense, è stata l’area del litorale come testimonia quanto accaduto ad Ostia.

Seguiranno aggiornamenti

Foto: Gruppo Facebook Ostia Informa