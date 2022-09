Allerta arancione nel Lazio per maltempo: rischio violenti temporali a Roma

È stato innalzato il livello di allerta per il maltempo. E dal colore giallo ora il bollettino meteo nel Lazio si è tinto di arancione: questo perché soprattutto in serata e per le prossime 12-18 ore sulla Regione si abbatteranno forti temporali e grandinate ‘accompagnate’ da raffiche di vento intense.

Maltempo oggi e domani nel Lazio

Per la giornata di oggi, giovedì 15 settembre, nel Lazio è allerta gialla per criticità idrogeologica e temporali sulle seguenti zone:

Bacini Costieri Nord

Bacino Medio Tevere

Appennino di Rieti

Allerta arancione, invece, su:

Roma

Aniene

Bacini Costieri Sud

Bacino del Liri

Le previsioni di venerdì 16 settembre 2022 nel Lazio

Lo stesso anche per la giornata di domani: a Roma, sulle zone dell’Aniene, dei bacini costieri sud e bacino del Liri, l’allerta è arancione. Questo vuol dire, come si legge sul bollettino, che si possono verificare fenomeni diffusi di:

instabilità di versante, localmente anche profonda, in contesti geologici particolarmente critici;

frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango;

significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale,

frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione;

innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, etc.).

Caduta massi in più punti del territorio.

