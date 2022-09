Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 15 settembre 2022: le previsioni

Ultimi residui di caldo, l’estate sta per finire. E domani nel Lazio, come avevano già anticipato gli esperti, arriverà il maltempo, che proseguirà per tutta la giornata di venerdì. Il Dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha emesso un’allerta meteo di colore giallo e tutte le zone della Regione saranno colpite, nessuna verrà esclusa. La pioggia arriverà ovunque.

Dove pioverà domani nel Lazio

Per la giornata di domani, giovedì 15 settembre, è allerta meteo di colore giallo per criticità idrogeologica e temporali su tutta la Regione. Pioverà sulle zone dei bacini costieri sud, nord, bacino del Liri e medio-Tevere, ma anche sull’Appennino di Rieti, le zone dell’Aniene e a Roma.

Le previsioni per il weekend

L’estate, ormai, è agli sgoccioli e, come hanno spiegato gli esperti de Ilmeteo.it, l’Italia presto farà i conti con un calo delle temperature, anche di 10-12°C, specie nel fine settimana. Con il weekend che sarà quasi autunnale, addirittura invernale sulle Alpi, dove potrebbe arrivare la neve oltre i 1700 metri. Intanto, prima di sabato e domenica, la Regione Lazio dovrà fare i conti con il maltempo e le allerte meteo.