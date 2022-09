Meteo, l’estate sta per finire: weekend di temporali, le previsioni di sabato 17 e domenica 18 settembre

Meteo. Per il cambio definitivo di stagione, ora si ha una data precisa: il 17 settembre l’Estate 2022, caldissima, opprimente, torrida, siccitosa, afosa, una parola, da record, finirà in modo più o meno definitivo.

A partire da quella data, infatti, è previsto un tracollo delle temperature anche di 10-12°C. I cappotti nell’armadio aspettano solamente di essere nuovamente tirati fuori. Da questo week end, insomma, ci sarà l’autunno a pieno regime su gran parte dello Stivale e addirittura invernale sulle Alpi di confine con l’arrivo di qualche fiocco di neve oltre i 1700 metri.

Stretta del meteo: arriva l’autunno e calano le temperature

Il quadro generale, in queste ore, prevede il lento spostamento dell’ex-uragano Danielle dalla Spagna verso l’Italia: questo ciclone tropicale si era formato il primo settembre ad ovest delle Azzorre raggiungendo nei giorni successivi categoria 1 della scala Saffir-Simpson – la scala dell’intensità degli uragani – con venti e raffiche fino a 150 km/h.

Ora, invece, l’ex-uragano Danielle, nettamente indebolito, arriva in Italia portando le prime piogge al Nord-Ovest e sull’Alta Toscana e da domani forte maltempo specie al Centro e sulla Liguria di Levante.

Aria fredda dalla Scandinavia

Tuttavia, come informa anche Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, a far ritornare in auge i cappotti non sarà l’ex-uragano Danielle ma un’altra perturbazione.

Di fatto, dopo Danielle, scenderà verso l’Italia un nucleo freddo dalla Scandinavia responsabile del ribaltone atteso nel week end. Nello specifico, tra la sera di venerdì 16 e la notte di sabato 17 irromperà la Bora ad est ed il Maestrale ad ovest, l’Italia sarà circondata da venti freddi settentrionali.

La giornata del 17 settembre sarà, pertanto, molto instabile, con temperature che crolleranno specie in montagna e nei valori massimi; sono attese anche grandinate e colpi di vento qualora la traiettoria dell’aria polare venisse pienamente confermata.

Il dettaglio meteo dei prossimi giorni

Ecco il dettaglio meteo delle giornate che ci attendono da qui fino al prossimo week end: